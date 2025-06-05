Стали известны налоговые скитания телеведущей и блогера Ивлеевой

Известная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой. Об это сообщает ТАСС ос ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
«Ивлеева Анастасия действительно не имеет налоговых задолженностей перед Федеральной налоговой службой», — говорится в сообщении.
Сообщения о многомиллионных долгах Ивлеевой появлялись с завидной регулярностью. Так, в августе прошлого года появилась информация о долге в размере порядка 4 миллионов рублей налогов. До этого она погасила задолженность в размере 20 миллионов.
Из-за долгов под арест попало имущество блогерши: элитная иномарка Lamborghini, квартира и земельные участки. Позже появилась информация, что теледива закрыла все обязательства перед ФНС.
Ранее «МК» писал, что порядка пяти миллионов рублей требует одна из российских кинокомпаний с блогера Анастасии Ивлеевой из-за отмены съемок сериала, где она должна была сыграть главную роль.