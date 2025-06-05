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Корабли ВМФ России и Индонезии провели учения в Яванском море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в порт Танджунг Приок в Джакарте 1 июня.

Источник: Аргументы и факты

Российские корабли ВМФ и военно-морские силы Индонезии провели совместные учения по связям и тактическому маневрированию в Яванском море, сообщает Тихоокеанский флот.

В рамках этого мероприятия отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в порт Танджунг Приок в Джакарте 1 июня, где российские моряки приняли участие в праздновании 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией. В ходе визита состоялись официальные встречи, а также культурные и спортивные мероприятия.

В ходе переговоров стороны договорились о проведении совместных тренировок с участием боевых кораблей. В акваторию Яванского моря вышли российские корабли — корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга».

Со стороны Индонезии к учениям присоединились фрегат «Джон Ли» и корвет «Виратно». Экипажи провели тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию, отрабатывая различные варианты построения строя и прохождения заданных маршрутов в кильватерной колонне.

Ранее Балтийский флот России провёл плановые учения, отработав задачи по освобождению судна, которое, по сценарию, было захвачен террористами.