Корабли ВМФ России и Индонезии провели учения в Яванском море

В рамках этого мероприятия отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в порт Танджунг Приок в Джакарте 1 июня, где российские моряки приняли участие в праздновании 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией. В ходе визита состоялись официальные встречи, а также культурные и спортивные мероприятия.