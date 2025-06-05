Названы мужские фразы, которые больше всего бесят российских женщин

Классическая отговорка «Не заметил сообщение» давно уже никого не впечатляет. 40% женщин и мужчин единодушно считают ее одной из самых раздражающих. На втором месте у женщин — «Уснул» (32%), в то время как мужчины относятся к этой причине спокойнее — она смущает лишь 12%. Следующая фраза, вызывающая недовольство, — «Только собирался написать» (31% женщин и 16% мужчин не верят в это). Интересно, что 18% мужчин раздражает женское «Плохо себя чувствовала», столько же не верят в «Была занята на работе».