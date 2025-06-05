Названы мужские фразы, которые больше всего бесят российских женщин

Случайная фраза партнера может задеть за живое и даже спровоцировать конфликт. Исследование, проведенное дейтинг-сервисом Mamba, подтверждает это: 64% женщин и 59% мужчин сталкиваются с подобными ситуациями как минимум раз в месяц.
«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.
Для женщин наиболее раздражающей фразой стала «Будь проще», которую отметили 30% опрошенных. На втором месте — «Я перезвоню» (особенно если звонка так и не последовало) и уклончивое «Посмотрим», которое большинство женщин воспринимают как мягкий отказ.
Мужчин же больше всего выводят из себя такие фразы, как «Ты должен был сам догадаться!» (39%), «Все ясно…» (30%) и «Сама все решу, не указывай» (26%). Также традиционно раздражает загадочное «Нормально все» — 34% мужчин уверены, что за этой фразой скрывается недовольство, хотя партнерша просто не хочет говорить прямо.
В переписке раздражение вызывают сухие, односложные ответы. Холодное «Ясно» почти одинаково бесит и мужчин, и женщин (33% и 32% соответственно), а краткое «Ок» на эмоциональное сообщение воспринимается как откровенное пренебрежение (25% женщин и 29% мужчин). Даже безобидный смайлик с пальцем вверх может вызвать негатив — особенно если партнер использует его слишком часто, это раздражает 21% женщин и 17% мужчин. Женское «Понятно» вызывает подозрения у 22% опрошенных, которые уверены, что за этой фразой кроется скрытое недовольство.
Классическая отговорка «Не заметил сообщение» давно уже никого не впечатляет. 40% женщин и мужчин единодушно считают ее одной из самых раздражающих. На втором месте у женщин — «Уснул» (32%), в то время как мужчины относятся к этой причине спокойнее — она смущает лишь 12%. Следующая фраза, вызывающая недовольство, — «Только собирался написать» (31% женщин и 16% мужчин не верят в это). Интересно, что 18% мужчин раздражает женское «Плохо себя чувствовала», столько же не верят в «Была занята на работе».
Почти половина (41%) женщин в такой ситуации предпочитает прямо сказать, что их не устраивают такие оправдания, тогда как 27% мужчин обычно отвечают язвительной шуткой, чтобы показать, что распознали отговорку.
Что делать, если партнер продолжает использовать раздражающие фразы? Почти половина мужчин (46%) уверены, что можно договориться, если мягко объяснить, какие слова их задевают. Женщины менее оптимистичны: 38% готовы напоминать о проблеме снова и снова, но 39% считают, что партнер вряд ли изменится. Полностью принять странные фразы своих вторых половинок готовы 23% мужчин и только 14% женщин.