В Иркутске-2 горячей воды не будет с 9 по 11 июня

— Это связано с проведением работ по подготовке к отопительному периоду 2025−2026 гг. Специалисты проведут испытания на тепловые потери от котельной № 3, находящейся на территории ПАО «Яковлев», до ТК-Л8 по улице Авиастроителей, 28, — сказано в сообщении компании.