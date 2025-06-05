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В Иркутске-2 горячей воды не будет с 9 по 11 июня

Это связано с проведением работ по подготовке к следующему отопительному периоду.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске-2 отключат горячую воду. Судя по информации, размещенной на официальном сайте управляющей компании, сибиряки останутся без удобств с девяти часов утра 9 июня до пяти вечера 11 июня 2025 года.

— Это связано с проведением работ по подготовке к отопительному периоду 2025−2026 гг. Специалисты проведут испытания на тепловые потери от котельной № 3, находящейся на территории ПАО «Яковлев», до ТК-Л8 по улице Авиастроителей, 28, — сказано в сообщении компании.

Возможно, сроки могут сдвинуться. В этом случае жильцов домов предупредят дополнительно. Точные адреса, попадающие под отключения, можно узнать в фотокарточках.

Воды не будет три дня. Ремонтники готовятся к предстоящему отопительному сезону.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Свердловском округе 10 дней не будет горячей воды. Ее отключат 16 июня в 10 часов утра, а восстановят подачу 26 июня в 17:00.