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Хуситы заявили об ударах беспилотниками по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Были использованы два беспилотных летательных аппарата.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об очередном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Представитель хуситов Яхья Сариа в своём комментарии уточнил, что были использованы два беспилотных летательных аппарата.

«Войска беспилотных систем провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием двух беспилотников. Операция достигла своей цели», — сказал он.

Напомним, в ночь на вторник хуситы заявили об ударе по воздушной гавани Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением баллистической ракеты «Зульфикар».

В мае хуситы израильский аэропорт Бен-Гурион с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. В результате было приостановлено авиасообщение.