Хуситы заявили об ударах беспилотниками по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Вооружённые формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об очередном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Представитель хуситов Яхья Сариа в своём комментарии уточнил, что были использованы два беспилотных летательных аппарата.
«Войска беспилотных систем провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием двух беспилотников. Операция достигла своей цели», — сказал он.
Напомним, в ночь на вторник хуситы заявили об ударе по воздушной гавани Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением баллистической ракеты «Зульфикар».
В мае хуситы израильский аэропорт Бен-Гурион с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. В результате было приостановлено авиасообщение.