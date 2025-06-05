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Эвтаназию бездомных собак вводят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае разрешили эвтаназию бездомных собак.

В Хабаровском крае разрешили эвтаназию бездомных собак. Это решение было принято после серии нападений дворняг на людей, включая детей.

Новый закон позволяет усыплять собак, которые атаковали человека, причинили ему серьезные травмы или стали причиной смерти. Также под действие закона попадают стаи из четырех и более собак, если они представляют угрозу для окружающих.

Кроме того, в регионе введена обязательная регистрация домашних животных, что поможет установить ответственность за них.

Ранее закон об усыплении бездомных собак сняли с рассмотрения в Забайкалье.