Вильфанд: 2025 год должен стать самым жарким в истории Земли

«С вероятностью 99% 2025 год войдёт в пятёрку в ранге самых высоких [температур]. С вероятностью 90% он будет в тройке самых высоких. Но вероятность того, что он будет самым тёплым совсем маленькая — меньше 1%», — отметил метеоролог.