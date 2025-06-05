Эколог рассказала, на что россияне жалуются чаще всего

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россияне, отвечая на вопрос о проблемах в сфере экологии, чаще всего жалуются на проблемы с вывозом мусора и свалки, рассказала в интервью РИА Новости директор экологического фонда «Компас» Татьяна Ковалева.
Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды — День эколога.
В этот день в 2022 году был создан первый отечественный общественный экологический фонд «Компас», который принимает обращения граждан в российских регионах.
«Тема номер один всегда — это мусор. Самый популярный запрос. У нас по-прежнему переполнены контейнеры во многих городах, нет баков для раздельного сбора отходов, зачастую даже урн нет в местах большого скопления людей», — сказала Ковалева.
Она отметила, что отвечать на запросы и помогать населению решать проблемы в сфере экологии фонду помогают федеральные, региональные и муниципальные депутаты.