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Эколог рассказала, на что россияне жалуются чаще всего

Ковалева: россияне чаще всего жалуются на проблемы с вывозом мусора.

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россияне, отвечая на вопрос о проблемах в сфере экологии, чаще всего жалуются на проблемы с вывозом мусора и свалки, рассказала в интервью РИА Новости директор экологического фонда «Компас» Татьяна Ковалева.

Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды — День эколога.

В этот день в 2022 году был создан первый отечественный общественный экологический фонд «Компас», который принимает обращения граждан в российских регионах.

«Тема номер один всегда — это мусор. Самый популярный запрос. У нас по-прежнему переполнены контейнеры во многих городах, нет баков для раздельного сбора отходов, зачастую даже урн нет в местах большого скопления людей», — сказала Ковалева.

Она отметила, что отвечать на запросы и помогать населению решать проблемы в сфере экологии фонду помогают федеральные, региональные и муниципальные депутаты.