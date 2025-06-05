Корабль с 3 тысячами автомобилей загорелся в Тихом океане: что известно об инциденте

По мнению собеседников СМИ, инцидент подчеркнул имеющийся риск в отношении транспортировки электромобилей. Их на борту находилось около 800 штук. Подразделение американской Береговой охраны на Аляске быстро отреагировало на сообщение о пожаре на судне. Однако потушить за короткий срок горение не удалось, сказано в материале.