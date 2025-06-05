Корабль с 3 тысячами автомобилей загорелся в Тихом океане: что известно об инциденте

Судно компании Morning Midas 3 июня загорелось в акватории Тихого океана. На борту автовоза находилось порядка трех тысяч автомобилей. Их доставляли в Мексику. Сейчас судно осталось брошенным посреди океана, сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.
По мнению собеседников СМИ, инцидент подчеркнул имеющийся риск в отношении транспортировки электромобилей. Их на борту находилось около 800 штук. Подразделение американской Береговой охраны на Аляске быстро отреагировало на сообщение о пожаре на судне. Однако потушить за короткий срок горение не удалось, сказано в материале.
Отмечается, что судно было обнаружено неподалеку от острова Адак на Аляске. Дым увидели издалека. Члены экипажа попытались самостоятельно ликвидировать очаг возгорание, однако пожар не удалось взять под контроль, сообщает издание. Спасателям пришлось совершить непростую операцию.
«USCG реагирует на пожар на борту 600-футового грузового судна Morning Midas с 22 людьми на борту в 555 километрах к юго-западу от острова Адак», — прокомментировали в Береговой охране на Аляске.
По последнему уточнению, спасателям удалось эвакуировать всех членов экипажа. Их перевели на близстоящее торговое судно, уточнили в подразделении Береговой охраны США. О пострадавших ничего не сообщалось. К месту происшествия оперативно прибыли медики. Кроме того, в операции участвовали спасательные вертолеты и катер.
В настоящий момент местные эксперты принялись за установление причин пожара. Некоторые из них, передает агентство, считают, что источником возгорания могли быть аккумуляторы электромобилей.
Вчера, 4 июня, подобный инцидент произошел и в акватории Японского моря. На воде загорелась рыболовная шхуна. В состав экипажа вошли 17 граждан России. По данным начальника Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николая Пирожкова, всем удалось спастись. Экипаж покинул шхуну на двух плотах.
Ранее, в начале мая, ЧП случилось и в порту Мурманска. Сотрудники МЧС смогли потушить возникшее возгорание. В результате ЧП сгорела обшивка трюмного помещения рыболовного судна.