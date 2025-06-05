WSJ: Трамп теряет терпение в отношении Маска из-за критики его проекта бюджета

Илон Маск вызвал недовольство в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники. Предприниматель выступает против законопроекта о снижении федеральных расходов, потому что документ может затронуть интересы его бизнеса и привести к отмене нескольких льгот для компании Tesla.