WSJ: Трамп теряет терпение в отношении Маска из-за критики его проекта бюджета

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп теряет терпение из-за критики бизнесменом Илоном Маском его законопроекта о налогах и расходах. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
Собеседники газеты рассказали, что американский лидер и его старшие советники были в замешательстве после последних заявлений миллиардера о законопроекте Трампа.
Отмечается, что из-за этого «отношения между двумя самыми могущественными людьми в мире становятся все более натянутыми».
Илон Маск вызвал недовольство в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники. Предприниматель выступает против законопроекта о снижении федеральных расходов, потому что документ может затронуть интересы его бизнеса и привести к отмене нескольких льгот для компании Tesla.
Ранее глава департамента эффективности правительства США Маск сообщил, что срок его полномочий на посту госслужащего подходит к концу. Он поблагодарил Дональда Трампа за стремление сократить расходы правительства США.