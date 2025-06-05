Омичи жалуются на неработающие в общественном транспорте кондиционеры

Сейчас, когда погода в Омске близка к отметке 30-градусной жары, в общественном транспорте не работают кондиционеры. На духоту в салонах при наличии системы климат-контроля омичи массово жалуются в соцсетях.
В комментариях к посту в телеграм-канале «Новости Омска» представители мэрии пояснили, почему так происходит. Кондиционеры ломаются, а запчастей к ним нет.
«Значительное количество неисправных кондиционеров на автобусах связано с большим количеством импортных комплектующих, входящих в состав данного оборудования, и сложностью в их приобретении в современных условиях», — пояснили в мэрии.
В целом, по данным дептранса, в Омске кондиционерами оборудовано 197 автобусах среднего и большого классов и 111 троллейбусах. В скольких из них система климат-контроля реально работает, не сообщается.