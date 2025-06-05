Красноярцы выбирают, каким станет город

В этом году горожане выбирают 7 из 14 общественных территорий. Те объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», инициированной президентом России.
На данный момент лидирует общественное пространство «Преолес» в микрорайоне Преображенский — за него проголосовали почти 31 тысяча человек. Второе место занимает площадь перед ДК на улице Высотной с более чем 27 тысячами голосов. Замыкает тройку лидеров набережная Енисея в Ленинском районе — у неё свыше 25 тысяч голосов.
Также в числе фаворитов:
- сквер Сказочный (Свердловский район) — более 19 тыс. голосов;
- территория у дома № 102 на ул. Ломоносова (Железнодорожный район) — более 16 тыс.;
- участок набережной Качи — почти 15 тыс.;
- сквер Западный (Кировский район) — более 11 тыс.
Голосование продлится до 12 июня включительно на платформе za.gorodsreda.ru. Участие возможно с 14 лет, при авторизации через «Госуслуги». Выбрать можно только один объект, сообщает мэрия.
Для тех, кто не пользуется интернетом, работают волонтёры — они помогают проголосовать на улицах города, у учебных заведений и в администрациях районов.