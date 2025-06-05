Красноярцы выбирают, каким станет город

На данный момент лидирует общественное пространство «Преолес» в микрорайоне Преображенский — за него проголосовали почти 31 тысяча человек. Второе место занимает площадь перед ДК на улице Высотной с более чем 27 тысячами голосов. Замыкает тройку лидеров набережная Енисея в Ленинском районе — у неё свыше 25 тысяч голосов.