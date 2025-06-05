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Красноярцы выбирают, каким станет город

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До завершения голосования за благоустройство общественных пространств в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» остаётся всего неделя. Свой выбор уже сделали более 158 тысяч жителей Красноярска.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В этом году горожане выбирают 7 из 14 общественных территорий. Те объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», инициированной президентом России.

На данный момент лидирует общественное пространство «Преолес» в микрорайоне Преображенский — за него проголосовали почти 31 тысяча человек. Второе место занимает площадь перед ДК на улице Высотной с более чем 27 тысячами голосов. Замыкает тройку лидеров набережная Енисея в Ленинском районе — у неё свыше 25 тысяч голосов.

Также в числе фаворитов:

  • сквер Сказочный (Свердловский район) — более 19 тыс. голосов;
  • территория у дома № 102 на ул. Ломоносова (Железнодорожный район) — более 16 тыс.;
  • участок набережной Качи — почти 15 тыс.;
  • сквер Западный (Кировский район) — более 11 тыс.

Голосование продлится до 12 июня включительно на платформе za.gorodsreda.ru. Участие возможно с 14 лет, при авторизации через «Госуслуги». Выбрать можно только один объект, сообщает мэрия.

Для тех, кто не пользуется интернетом, работают волонтёры — они помогают проголосовать на улицах города, у учебных заведений и в администрациях районов.