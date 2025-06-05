Блогер Настя Ивлеева не имеет налоговых задолженностей перед ФНС

Анастасия Ивлеева ничего не должна российским налоговым службам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Ивлеева Анастасия действительно не имеет налоговых задолженностей перед Федеральной налоговой службой», — цитирует агентство сообщение источника.
Напомним, в 2023 году ФНС начала проверку Ивлеевой на уклонение от уплаты налогов.
Сообщалось, что Анастасии может грозить до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов.
Также сообщалось, что приставы арестовали квартиру Ивлеевой, элитный автомобиль, счета с круглыми суммами и несколько участков земли.
Кроме того, скандальной блогерше запретили выезд из России из-за долгов перед налоговой, когда ее долг перед ФНС вырос до 20,9 млн рублей.
Также сообщалось, что долг Ивлеевой перед налоговой службой поднялся до головокружительной цифры — около 137 миллионов рублей. Это сумма неуплаченных налогов за период работы с 2020 по 2022 год.