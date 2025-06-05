Работа на психологию: Мошенники придумали красть данные россиян уведомлениями от авиакомпаний

Лето — горячий сезон не только для туризма, но и для кибермошенников. Член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с Life.ru предупредил о новой волне фишинговых атак, маскирующихся под уведомления от авиакомпаний. По его словам, мошенники рассылают письма и SMS-сообщения с информацией о якобы перенесённых рейсах, необходимости возврата средств за билеты, доплате за багаж или прохождении идентификации перед посадкой.