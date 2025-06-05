Россиянам рассказали об изменениях в ЕГРН с 1 сентября

«С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, который вносит значимые изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости. Согласно новым положениям, в ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи, в том числе бывших, собственника жилого помещения, если за ними сохраняется право пользования этим жильем. Он направлен в первую очередь на то, чтобы сделки с недвижимостью стали более прозрачными, безопасными и понятными», — пояснил депутат.