Россиянам рассказали об изменениях в ЕГРН с 1 сентября

В России с 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости. После чего в ЕГРН будут вноситься сведения о родственниках бывшего владельца недвижимости, имеющие право на собственность, рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко, передает РИА Новости.
Это, по словам парламентария, позволит сделать сделки с недвижимым имуществом прозрачнее и безопаснее. Участники рынка уже не смогут столкнуться с неожиданными обременениями, о которых продавец ранее не сообщал. Например, на пороге после покупки жилья уже не появятся с требованиями бывшие жены, дети и другая родня экс-владельца.
«С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, который вносит значимые изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости. Согласно новым положениям, в ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи, в том числе бывших, собственника жилого помещения, если за ними сохраняется право пользования этим жильем. Он направлен в первую очередь на то, чтобы сделки с недвижимостью стали более прозрачными, безопасными и понятными», — пояснил депутат.
Аксененко также сообщил, что данные сведения должны будут вноситься в ЕГРН по заявлению владельца жилья. Однако эти сведения могут передать и другие лица, претендующие на «квадраты», а также после судебного решения. Такой подход, уверен депутат, позволит обезопасить и тех граждан, без ведома которых продают жилплощадь, на которую они имеют право.