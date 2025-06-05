Народный артист РФ Иван Краско попал в реабилитационный центр

Иван Краско, народный артист России, был направлен в специализированный реабилитационный центр. Об этом событии сообщил Виктор Минков, художественный руководитель театра имени Комиссаржевской.
Минков подчеркнул, что Краско является неотъемлемой частью труппы театра, передает NEWS.ru.
«Мы его любим, уважаем и никогда не оставим в беде. Позвонили в реабилитационный центр, куда на следующий день Ивана Ивановича и отвезли», — поделился руководитель.
Вячеслав Смородинов, бывший директор Краско, сообщил, что в первых числах июня актер ощутил значительное ухудшение самочувствия и потерял аппетит.
Согласно словам Смородинова, 94-летнему артисту стало сложно глотать пищу, и ему требуется особый рацион. Прием медикаментов также стал для него непосильной задачей.
В начале мая 2025 года сам Краско заявлял, что его здоровье в полном порядке. По словам артиста, он прошел обычное профилактическое обследование. Краско отметил, что в его возрасте необходимо уделять пристальное внимание своему здоровью.
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