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Священник Портнов объяснил, сколько раз в год можно посещать кладбище

Настоятель храма предостерег от чрезмерно частых визитов на кладбище.

Источник: Аргументы и факты

Сколько раз в год нужно посещать кладбище рассказал aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.

Он отметил, что есть две крайности: или человек не посещает кладбище совсем или ездит еженедельно или даже чаще.

«Можно обратить к церковному уставу. Во-первых, можно поехать в храм, а затем навестить могилу умершего в день его рождения и день смерти. Во-вторых, есть Родительские субботы, которых не так много. Получается, что человек за год может посетить кладбище порядка десяти раз», — объяснил настоятель храма.

Священник подчеркнул, что кладбище не посещают в дни больших церковных праздников кладбище, на Пасху и Светлую Седмицу.

Ранее настоятель храма Максим Портнов рассказал, почему в советские времена верующие собирались на Пасху на кладбище.