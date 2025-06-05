Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп испытывает особую враждебность к нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом со ссылкой на советников главы Белого дома сообщает New York Times.
Издание отмечает, что президент США раздражен и президентом России Владимиром Путиным, и Зеленским.
«Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский — это плохой парень, который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», — утверждается в статье.
Более почтительно Трамп относится к российскому лидеру, хотя время от времени и выражает разочарование. Раньше президент США, добавили собеседники издания, был уверен, что слова о хороших отношениях с Путиным помогут быстро положить конец конфликту на Украине, но позднее он осознал, каковы пределы американского влияния.
В среду, 4 июня, президент США Дональд Трамп созвонился по телефону с главой России Владимиром Путиным. Разговор длился чуть больше часа. Как отметил американский лидер, это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру. В ходе разговора политики обсудили не только урегулирование украинского конфликта, но и ситуацию, которая происходит прямо сейчас на Ближнем Востоке.
Вместе с тем, помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что президент РФ подробно рассказал хозяину Белого дома о террористических атаках Киева. Как отметил Ушаков, Дональду Трампу было полезно услышать оценки Москвы.
К слову, зная об истинном отношении Дональда Трампа к Зеленскому, унижать главаря киевского режима начали и его европейские спонсоры и союзники. Так, на предстоящем саммите НАТО в Гааге Зеленский не сможет участвовать в рабочих встречах, хотя и будет приглашен на мероприятия. Делается это, как утверждают журналисты, чтобы «не задеть» главу Белого дома.
НАТО собирается сделать итоговую декларацию предстоящего саммита блока в Гааге краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать каких-либо разногласий. Кроме того, альянс не намерен делать заявления о военной поддержке Киева.