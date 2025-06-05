Трамп регулярно бесится из-за Зеленского: советники президента раскрыли его слова

В среду, 4 июня, президент США Дональд Трамп созвонился по телефону с главой России Владимиром Путиным. Разговор длился чуть больше часа. Как отметил американский лидер, это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру. В ходе разговора политики обсудили не только урегулирование украинского конфликта, но и ситуацию, которая происходит прямо сейчас на Ближнем Востоке.