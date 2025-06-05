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SVT: Швеция арендует у Эстонии места в тюрьме для своих заключённых

В пенитенциарном учреждении в Тарту шведские власти хотят разместить 600 осуждённых.

Источник: Аргументы и факты

Швеция и Эстония договорились об аренде мест в тюрьме эстонского города Тарту для шведских заключённых, сообщил телеканал SVT.

По данным журналистов, в указанном учреждении скандинавское королевство планирует разместить 600 осуждённых. Это решение было принято вследствие переполненности шведских тюрем.

В соответствии с договорённостями, за одного заключённого Швеция будет платить Эстонии ежемесячно 8500 евро. При этом содержание осуждённого на шведской территории может достигать 11 500 евро.

В тюрьме Тарту будут действовать законы Эстонии. Исключение составят контакты заключённых с внешним миром. Договорённости стран должны пройти процедуру одобрения парламентами обоих государств.

Предполагается, что инициатива вступит в силу 1 июля 2026 года.

Напомним, в конце января министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что королевство изучает возможность аренды мест в тюрьмах за границей по причине дефицита мест в пенитенциарных учреждениях. Он уточнял, что это не будет касаться несовершеннолетних, а также лиц, осуждённых за терроризм, и тех, кому назначили судебно-психиатрическую экспертизу.