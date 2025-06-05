SVT: Швеция арендует у Эстонии места в тюрьме для своих заключённых

Напомним, в конце января министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что королевство изучает возможность аренды мест в тюрьмах за границей по причине дефицита мест в пенитенциарных учреждениях. Он уточнял, что это не будет касаться несовершеннолетних, а также лиц, осуждённых за терроризм, и тех, кому назначили судебно-психиатрическую экспертизу.