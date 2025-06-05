Усыплять бездомных собак разрешили в Хабаровском крае

Теперь местные власти могут объявлять режим «экстраординарной ситуации», если стая собак, состоящая из четырёх и более животных, создаёт опасность для людей, например, рядом со школами, больницами или жилыми домами. Такое решение также можно принять, если собака напала на человека и нанесла серьёзный вред здоровью или привела к смерти. В таких случаях животных будут отлавливать, даже если они стерилизованы и помечены.