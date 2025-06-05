Усыплять бездомных собак разрешили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае приняли закон, который разрешает усыплять бездомных собак в экстренных случаях, если они угрожают людям. Документ, подписанный губернатором Дмитрием Демешиным 2 июня 2025 года, опубликован на сайте правительства региона.
Теперь местные власти могут объявлять режим «экстраординарной ситуации», если стая собак, состоящая из четырёх и более животных, создаёт опасность для людей, например, рядом со школами, больницами или жилыми домами. Такое решение также можно принять, если собака напала на человека и нанесла серьёзный вред здоровью или привела к смерти. В таких случаях животных будут отлавливать, даже если они стерилизованы и помечены.
Отловленных собак отправят в приюты, где их будут содержать не меньше 30 дней. За это время сотрудники попытаются найти старых или новых хозяев. Если владельцев не найдут, животных могут усыпить. Все действия должны соответствовать правилам, установленным правительством края.
Кроме того, закон обязывает регистрировать домашних животных и публиковать данные о бездомных собаках в интернете, чтобы облегчить поиск хозяев. Также он уточняет полномочия местных властей при работе с бездомными животными.