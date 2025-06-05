Украинские военные в Волновахе в Донецкой Народной Республике расстреляли из танка больницу, где их лечили. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
— Этот случай меня поразил, город Волноваха, центральная больница, где медики лечили ВСУ. Выходит главный врач и рассказывает: «Я их вылечил, они стали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице», — цитирует ее РИА Новости.
Она отметила, что характер ведения конфликта со стороны ВСУ — осознанное нанесение ударов по мирным жителям, неоднократно нарушавшее международные нормы. При этом международные организации не обращают внимания на эти преступления со стороны украинской армии.
Мать украинского военного, проживающая в Праге, помогла российским бойцам ликвидировать диверсионно-разведывательную группу ВСУ на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщил 4 июня Telegram-канал «Северный ветер».
Женщина предоставила персональные данные сына и рассказала солдатам ВС РФ о том, что он участвовал в попытке прорыва ВСУ на территорию России в районе села Горналь.