ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе в ДНР, где проходили лечение

— Этот случай меня поразил, город Волноваха, центральная больница, где медики лечили ВСУ. Выходит главный врач и рассказывает: «Я их вылечил, они стали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице», — цитирует ее РИА Новости.