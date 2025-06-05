Суд вынес приговор бывшему депутату за мошенничество с квартирами

По версии следствия, в 2020 году Романенко совместно с должностным лицом администрации Тулуна через суд оформил фиктивные договоры социального найма на квартиры в аварийном доме, пострадавшем от паводка 2019 года. Затем он подал подложные документы в региональное министерство строительства, чтобы его включили в очередь на получение нового жилья взамен якобы утраченного. Преступная схема была раскрыта до того, как квартиры перешли в его собственность.