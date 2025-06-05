Росавиация: в аэропорту Калуги установили временные ограничения

В воздушной гавани Калуги в настоящее время действуют временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.
В федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских воздушных судов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуги (“Грабцево”; код ИКАО: UUBC», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером в среду российские военные уничтожили за два часа 29 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. В Минобороны РФ заявили, что дроны были ликвидированы в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях.