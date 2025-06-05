Росавиация: в аэропорту Калуги установили временные ограничения

Ранее сообщалось, что вечером в среду российские военные уничтожили за два часа 29 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. В Минобороны РФ заявили, что дроны были ликвидированы в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях.