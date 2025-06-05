Биолог предупредила об опасностях при купании собак в водоемах

В жаркую погоду нельзя сразу окунать собаку в холодную воду — это может вызвать стресс, спазмы сосудов и даже привести к остановке сердца. Сначала нужно намочить лапы, давая животному постепенно привыкнуть к воде, температура которой должна быть около 20 градусов. Особое внимание биолог обращает на время купания — оно не должно превышать 20 минут, чтобы избежать переохлаждения.