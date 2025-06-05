Биолог предупредила об опасностях при купании собак в водоемах

Биолог Марина Татаренко рассказала NEWS.ru о важных правилах купания собак в открытых водоемах. Специалист подчеркивает, что главную опасность представляет резкий перепад температур.
В жаркую погоду нельзя сразу окунать собаку в холодную воду — это может вызвать стресс, спазмы сосудов и даже привести к остановке сердца. Сначала нужно намочить лапы, давая животному постепенно привыкнуть к воде, температура которой должна быть около 20 градусов. Особое внимание биолог обращает на время купания — оно не должно превышать 20 минут, чтобы избежать переохлаждения.
Это особенно важно для небольших и короткошерстных пород. Для купания следует выбирать места с пологим берегом, без сильного течения, где вода чистая и нет тины, водорослей или коряг. Важно избегать людных мест и зон, где купание запрещено, — рекомендует эксперт.
Татаренко также предостерегает владельцев от опасных игр в воде. Не стоит позволять собаке заплывать далеко или чрезмерно активничать, так как это создает избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.