Профессор Миршаймер: Запад не понимает, как сильно рискует из-за Киева

«США и Европа не понимают, насколько сильно они рискуют в отношениях с РФ. Даже Келлог признал, что шутки кончились. Но, кажется, мы все ещё готовы продолжать. Украина в отчаянии, они готовы пойти на что угодно, а в итоге весь мир оказывается в ситуации, которая ухудшается с каждой неделей», — сказал он, комментарий прозвучал в эфире YouTube.