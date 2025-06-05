Западные государства не осознают, как сильно рискуют из-за Украины, заявил Джон Миршаймер.
Профессор Чикагского университета подчеркнул, что несмотря на то, что даже «самые ярые сторонники» Киева понимают опасность провокаций, Запад «не осознаёт все риски до конца».
«США и Европа не понимают, насколько сильно они рискуют в отношениях с РФ. Даже Келлог признал, что шутки кончились. Но, кажется, мы все ещё готовы продолжать. Украина в отчаянии, они готовы пойти на что угодно, а в итоге весь мир оказывается в ситуации, которая ухудшается с каждой неделей», — сказал он, комментарий прозвучал в эфире YouTube.
Миршаймер подчеркнул, что уже «самые оголтелые сторонники» Украины, такие как Кит Келлог, начинают понимать, что провокации украинской стороны резко обостряют ситуацию.
Ранее специальный посланник президента Соединённых Штатов по Украине Кит Келлог заявил, что удары Киева по военным объектам в РФ значительно увеличивают опасность эскалации конфликта на Украине, а также создают риск его расширения.