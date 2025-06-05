Радиолюбители: шифры радио «Судного дня» могут быть намеком для населения

«В сообществе радиолюбителей ходит одна теория, что ввиду внезапного пика популярности темы УВБ-76, эту радиостанцию могут использовать как своеобразный источник донесения своих намёков до населения страны или даже всего мира, особенно включая наших горячо любимых “иностранных партнёров”. Ничего не мешает поверх кодовых слов накладывать дополнительный смысл, не связанный с зашифрованным содержанием оригинального послания. Недавний пост зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева про сообщения станции усилил позиции этой теории и такие подозрения», — сказал собеседник aif.ru.