Радиолюбители: шифры радио «Судного дня» могут быть намеком для населения

Среди радиолюбителей есть теория, что радиостанцию «Судного дня» могут использовать в качестве своеобразного источника донесения намеков для населения или даже для всего мира, недавний пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева усилил эти подозрения. Об этом aif.ru рассказал соавтор Telegram-канала «УВБ-76 логи», который отслеживает сообщения радиостанции.
«В сообществе радиолюбителей ходит одна теория, что ввиду внезапного пика популярности темы УВБ-76, эту радиостанцию могут использовать как своеобразный источник донесения своих намёков до населения страны или даже всего мира, особенно включая наших горячо любимых “иностранных партнёров”. Ничего не мешает поверх кодовых слов накладывать дополнительный смысл, не связанный с зашифрованным содержанием оригинального послания. Недавний пост зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева про сообщения станции усилил позиции этой теории и такие подозрения», — сказал собеседник aif.ru.
Эксперт добавил, что сам не склонен верить в теорию о передаче каких-то дополнительных смыслов через радиостанцию, в том числе из-за того, что к теме привлечено много не совсем компетентных людей.
Также автор Telegram-канала добавил, что из-за популярности «УВБ-76» в Сети часто появляются публикации о якобы новых сообщениях в эфире радиостанции, которых на самом деле не было.
Ранее Дмитрий Медведев, говоря о ЕС и Украине, упомянул радиостанцию «Судного дня» УВБ-76. Он написал, что на смену майскому «беззлобию» пришел лютый «хрюкостяг».