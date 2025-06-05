В Приморье стартовал автопробег в честь 80-летия Победы

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн — РИА Новости. Автопробег «Сила единства» в честь 80-летия Победы стартовал в четверг в Приморье, он объединит 18 городов от Владивостока до Курска, передает корреспондент РИА Новости с места старта пробега.
Межрегиональный автопробег «Сила единства» посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и нацелен на передачу гуманитарной помощи участникам спецоперации, медицинским учреждениям и гражданскому населению, пострадавшему в Курске.
«Наша гуманитарная миссия стартует из Владивостока по всей России через 17 регионов и 18 городов. Проделана очень огромная работа по сбору гуманитарного груза», — сообщил перед началом старта пробега председатель Оргкомитета гуманитарного патриотического автопробега Александр Беликов.
Три машины отправились из Владивостока в Курск и более 20 автомобилей — до Уссурийска. По планам мероприятия водители автопробега будут присоединяться к колонне в каждом городе.
Перед отправкой в дальнюю поездку каждая машина прошла тщательное обслуживание и проверку для обеспечения безопасности участников.
«Стандартный комплекс мероприятий технического обслуживания перед дальней дорогой: замена резинотехнических изделий, замена расходных материалов… Расстояние всё-таки внушительное, 10 тысяч километров, автомобили должны проехать безукоризненно», — рассказал ответственный за техническую подготовку машин во Владивостоке Сергей Бабинец РИА Новости.
Участники автопробега проедут от Владивостока до Курска через Уссурийск, Хабаровск, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Москву, Орёл. В рамках маршрута в указанных городах предусмотрено посещение мест, связанных с воинской славой.