Голкипер челябинского «Трактора» Фукале подписал контракт с минским «Динамо»

Зак Фукале, канадский голкипер, поставил свою подпись под контрактом с минским «Динамо». Об этом проинформировало агентство Gold Star Hockey, представляющее интересы данного хоккеиста.
Контракт с 30-летним Фукале рассчитан на два года. Его годовой доход составит 70 миллионов рублей, но благодаря системе бонусов он может возрасти до 80 миллионов рублей.
Начиная с 2023 года Закари Фукале защищал цвета челябинского «Трактора». В минувшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Трактор» добрался до финальной стадии Кубка Гагарина, где потерпел поражение от ярославского «Локомотива».
В общей сложности, выступая за «Трактор», Фукале одержал 52 победы в регулярных чемпионатах и 20 побед в плей-офф, а также провел 15 «сухих» матчей в КХЛ.
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