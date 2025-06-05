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Красноярская полиция провела очередной рейд по нелегалам

Сотрудники проверили несколько автомоек и строительных объектов.

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Источник: Комсомольская правда

4 июня в Советском районе Красноярска полицейские задержали 27 иностранцев в ходе миграционного рейда. Как сообщили в краевом МВД, сотрудники проверили несколько автомоек и строительных объектов.

Каждого мигранта проверили на причастность к правонарушениям и преступлениям.

— Трое граждан Таджикистана находились на территории Российской Федерации нелегально. В отношении мужчин составили восемь административных протоколов, — добавили в ведомстве.

Одному из задержанных грозит выдворение за пределы нашей страны.

В полиции пообещали продолжить работу, направленную на выявление нарушений миграционного законодательства.

Ранее мы писали, что лишенный прав мужчина управлял машиной коммерческой скорой помощи в Красноярске.