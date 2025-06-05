В Волновахе вылечили боевиков ВСУ, а они отплатили расстрелом

«Этот случай меня поразил, город Волноваха, центральная больница, в которой врачи лечили ВСУ. Выходит главный врач и говорит: “Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице”, — вспомнила омбудсмен.