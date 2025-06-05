Украинские боевики проходили лечение в больнице Волновахи в ДНР, а после выздоровления расстреляли медицинское учреждение из танка. Об этом рассказала республиканский уполномоченный по правам человека Дарья Морозова, передает РИА Новости.
«Этот случай меня поразил, город Волноваха, центральная больница, в которой врачи лечили ВСУ. Выходит главный врач и говорит: “Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице”, — вспомнила омбудсмен.
Морозова заявила, что ВСУ ведет войну против мирного населения, регулярно подвергая его вооруженным атакам. Это нарушает все международные нормы. Однако, по ее словам, международные организации игнорируют эти бесчеловечные акты.
Ранее «МК» писал, что украинские военные предприняли попытку снять российский флаг в освобожденном Троицком в Донецкой Народной Республике. Однако группа укронацистов была уничтожена.