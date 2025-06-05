Лесной пожар тушат с воздуха в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается борьба с природными пожарами. Один из них действует в районе поселка Этыркэн Верхнебуреинского района. Угрозы людям нет, но обстановка остается напряженной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
К тушению привлекли самолет-амфибию Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Экипаж выполнил четыре сброса воды — всего 27 тонн.
«До ближайшего водоема самолет преодолел около 90 километров. Также работают наземные силы лесоохраны, которые ведут локализацию очага», — рассказали в МЧС Хабаровского края.
В регионе сохраняется особый противопожарный режим. В 17 районах запрещено разводить костры, использовать открытый огонь и проводить огневые работы. За нарушение предусмотрены крупные штрафы, а при причинении ущерба — уголовная ответственность.