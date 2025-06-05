Лесной пожар тушат с воздуха в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается борьба с природными пожарами. Один из них действует в районе поселка Этыркэн Верхнебуреинского района. Угрозы людям нет, но обстановка остается напряженной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.