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В деле о краже свыше 400 млн у «Военторга» появился новый фигурант

В деле о хищении более 400 миллионов рублей у АО «Военторг» появился новый фигурант — Навроцкий А. В. Его арестовал Мещанский районный суд Москвы 3 сентября 2024 года. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В деле «Военторга» о хищениях появился новый фигурант.

В деле о хищении более 400 миллионов рублей у АО «Военторг» появился новый фигурант — Навроцкий А. В. Его арестовал Мещанский районный суд Москвы 3 сентября 2024 года. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В уголовном деле, возбужденном 30 июля по факту хищений при выполнении гособоронзаказа, есть еще один фигурант. Мещанский суд Москвы арестовал Навроцкого А. В. 3 сентября 2024 года», — сообщили в правоохранительных органах ТАСС. Отмечается, что в настоящее время обвиняемый предприниматель находится под домашним арестом.

Ранее по этому же уголовному делу был переведен под домашний арест генеральный директор ООО «Сандора» Дмитрий Комлев. В рамках расследования проходят также предприниматель Сергей Тетруашвили, экс-гендиректор «Военторг-ритейла» Тимур Исаков и топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрий Громов. Все они остаются под стражей.

В ходе расследования было выявлено, что сотрудники швейной фабрики «Русь» совместно с другими лицами искусственно увеличили стоимость продукции, поставляемой в рамках государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации. Эти действия привели к нанесению министерству ущерба в особо крупном размере, передает РАПСИ.

Ранее сообщалось, что Минобороны подало два новых иска к «Военторгу». Ведомство потребовало взыскать с акционерного общества «Военторг» дополнительно 134 тысячи рублей.