«Покрытие уже облезло»: красноярцы жалуются на разбитую лестницу и ржавый арт-объект

«Арт-объект изначально был неудобно расположен — примерно в 50 метрах от остановки, у стены рядом с узким тротуаром, так что сразу было понятно, что никто не будет возле него стоять и составлять слова из квадратиков, — отметила в разговоре с Newslab красноярка Людмила. — Тем более что все эти квадраты облезли уже через год и покрылись грязью и пылью, которые летят с дороги. Теперь это не арт-объект, а непонятное нечто. Неужели нельзя было сделать карточки с какими-то картинами или просто напечатать интересные факты о Красноярске, только сделать все по уму — чем-то покрыть для защиты от грязи и периодически чистить».