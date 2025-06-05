«Покрытие уже облезло»: красноярцы жалуются на разбитую лестницу и ржавый арт-объект

Разбитая лестница находится на улице Лиды Прушинской. Судя по фото, что в редакцию Newslab прислали читатели, объект остро нуждается в ремонте. Мягкое покрытие облезло, бетон раскрошился, а металлический подъем для колясок полностью проржавел. Все это делает спуск не только неудобным, но еще и небезопасным.
«Эта лестница появилась 4 года назад, раньше там были просто бетонные плиты разной длины, так что было и неудобно, и небезопасно, — рассказал Newslab красноярец Михаил. — Я по этой “лестнице” каждый день ходил с работы до остановки, так что очень обрадовался, когда там построили новую — полноценную. Но уже после первого дождя стало понятно, что есть проблемы: мягкое покрытие как губка впитывало дождь, и эта вода никуда не уходила. Еще пару лет, и нужно будет строить новую!».
Неподалеку от лестницы, на улице Железнодорожников, располагается вертикальное панно с вращающимися квадратиками бело-синего цвета. Арт-объект установили всего пару лет назад, а он уже успел прийти в негодность: металлические опоры проржавели, квадраты облезли, покрылись пылью и грязью. Все это также видно на фото.
«Арт-объект изначально был неудобно расположен — примерно в 50 метрах от остановки, у стены рядом с узким тротуаром, так что сразу было понятно, что никто не будет возле него стоять и составлять слова из квадратиков, — отметила в разговоре с Newslab красноярка Людмила. — Тем более что все эти квадраты облезли уже через год и покрылись грязью и пылью, которые летят с дороги. Теперь это не арт-объект, а непонятное нечто. Неужели нельзя было сделать карточки с какими-то картинами или просто напечатать интересные факты о Красноярске, только сделать все по уму — чем-то покрыть для защиты от грязи и периодически чистить».
Напомним, ранее стало известно, что в Красноярске определили подрядчиков для благоустройства скверов и набережных по нацпроекту. В мэрии рассказали, что по итогу торгов на электронной площадке госзакупок заключены 3 муниципальных контракта. Так, например, прибрежные зоны реки Бугач в Железнодорожном районе и озера на Вильского в порядок приведет ООО «Сибкоминвест». На первом объекте работы начались еще в прошлом году, в этом подрядчику нужно будет продолжить их на участке от дома № 5 на улице Камская до улицы Комбайностроителей. Там появятся пешеходные и велосипедные маршруты, экотропа, детская площадка и сад с качелями.