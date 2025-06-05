Мошенники прикрываются почтой, чтобы украсть деньги казахстанцев

Многие казахстанцы являются активными клиентами почты — именно через нее они могут получить любой товар независимо от того, в какой стране он был заказан.
Этим пользуются и мошенники. Как сообщает официальный Instagram-канал «Казпочты», в последнее время казахстанцы стали получать сомнительные SMS-сообщения и письма через e-mail, в которых утверждается, что «посылка не может быть доставлена из-за ошибки в адресе».
К сообщению прикрепляется ссылка, которая якобы ведет на страницу, где можно исправить ошибку. Гражданам, которые получили такие сообщения, ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам — они могут вести на фишинговый сайт мошенников или даже на зараженную страницу, откуда вирус может попасть на устройство и даже украсть конфиденциальные данные.
Стоит отметить, что сама схема не является новой. Мошенники прикрывались почтовыми организациями и ранее. Также они активно используют тему с доставкой — тратятся на покупку товара или цветов и при передаче «клиенту» просят назвать SMS-код. Именно в нем и кроется ловушка, которая потом стоит жертве всех денег.
В любом случае казахстанцам следует всегда соблюдать осторожность. От курьеров-аферистов можно защититься добровольным запретом на кредиты, а от «почтовых мошенников» — соблюдением мер предосторожности.
Важно помнить, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам, а если есть сомнения по поводу доставки, то лучше обратиться в службу поддержки сервиса, например, у «Казпочты» она доступна по номеру 1499.