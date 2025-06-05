Мошенники прикрываются почтой, чтобы украсть деньги казахстанцев

К сообщению прикрепляется ссылка, которая якобы ведет на страницу, где можно исправить ошибку. Гражданам, которые получили такие сообщения, ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам — они могут вести на фишинговый сайт мошенников или даже на зараженную страницу, откуда вирус может попасть на устройство и даже украсть конфиденциальные данные.