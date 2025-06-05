В Красноярске продают шорты футболиста Андрея Окладникова в стиле Гарри Поттера

На российском интернет-сервисе «Авито» появилось объявление о продаже игровых шорт Андрея Окладникова, игрока футбольной команды «Енисей». Продавец, известный под ником Пальмарос, сообщил, что шорты были переданы ему самим футболистом, так как он тоже является игроком этой команды.
В объявлении уточняется, что шорты использовались лишь один раз. Продавец отметил, что получил их после матча, который был посвящен Гарри Поттеру. Действительно, такой матч состоялся 22 марта, когда «Енисей» встретился с «Нефтехимиком» в стилизованных формах, представляющих два факультета — «Гриффиндора» и «Слизерина». На фотографии, размещенной в объявлении, четко виден номер 75, под которым выступает Окладников в красноярской команде.
Кроме шорт известного футболиста, Пальмарос также предлагает на продажу входную железную дверь, поддельные наушники, трюковой самокат, велосипед и диван.