Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске продают шорты футболиста Андрея Окладникова в стиле Гарри Поттера

На российском интернет-сервисе «Авито» появилось объявление о продаже игровых шорт Андрея Окладникова, игрока футбольной команды «Енисей».

Качество жизни в вашем регионе

На российском интернет-сервисе «Авито» появилось объявление о продаже игровых шорт Андрея Окладникова, игрока футбольной команды «Енисей». Продавец, известный под ником Пальмарос, сообщил, что шорты были переданы ему самим футболистом, так как он тоже является игроком этой команды.

В объявлении уточняется, что шорты использовались лишь один раз. Продавец отметил, что получил их после матча, который был посвящен Гарри Поттеру. Действительно, такой матч состоялся 22 марта, когда «Енисей» встретился с «Нефтехимиком» в стилизованных формах, представляющих два факультета — «Гриффиндора» и «Слизерина». На фотографии, размещенной в объявлении, четко виден номер 75, под которым выступает Окладников в красноярской команде.

Кроме шорт известного футболиста, Пальмарос также предлагает на продажу входную железную дверь, поддельные наушники, трюковой самокат, велосипед и диван.