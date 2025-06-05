Трампу полезно было услышать: что сказал Путин президенту США в последнем телефонном разговоре

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередные телефонные переговоры. Последняя беседа, состоявшаяся вечером 4 июня, продлилась больше часа. Президент Российской Федерации подробно рассказал хозяину Белого дома о террористических атаках Киева. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, добавив, что Дональду Трампу было полезно услышать оценки Москвы.
По словам помощника Путина, в большей степени беседа касалась террористических атак Киева на регионы России и военные аэродромы. И хозяин Белого дома, подчеркнул Ушаков, с должным вниманием отнесся к позиции Владимира Путина по последним атакам Украины.
Кроме того, продолжил помощник президента России, стороны понимают значимость переговоров лидеров США и РФ в настоящий момент. Это было наиболее подходящее время, учитывая прошедшую встречу Киева и Москвы.
Вместе с тем, вопрос обмена заключенными между Россией и США в ходе разговора Владимира Путин и Дональда Трампа не поднимался.
Также президенты России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп очень высоко оценили усилия американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в урегулировании конфликта на Украине.
Юрий Ушаков прокомментировал и заявления из Киева. Они касаются личной встречи Владимира Путина и нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. По данным Юрия Ушакова, этот вопрос никогда не стоял в практической плоскости. Он отметил, что Москва соглашалась только на переговоры между членами делегаций.
Американский лидер, в свою очередь, отметил позже, что разговор с российским лидером хорошим, но отметил, что этот не тот разговор, который привел бы «к немедленному миру». Владимир Путин «очень решительно» заявил американскому лидеру, что Россия даст ответ на террористические атаки Киева по аэродромам, которые Украина предприняла 1 июня. При этом Трамп заверил российского президента, что Вашингтон не был заранее информирован об этих атаках.
Кроме ситуации вокруг Украины, Путин и Трамп говорили также о ядерной программе Ирана, ситуации на Ближнем Востоке, остановленном вооруженном конфликте между Индией и Пакистаном и восстановлении российско-американского сотрудничества в ряде областей.