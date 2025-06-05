Трампу полезно было услышать: что сказал Путин президенту США в последнем телефонном разговоре

Американский лидер, в свою очередь, отметил позже, что разговор с российским лидером хорошим, но отметил, что этот не тот разговор, который привел бы «к немедленному миру». Владимир Путин «очень решительно» заявил американскому лидеру, что Россия даст ответ на террористические атаки Киева по аэродромам, которые Украина предприняла 1 июня. При этом Трамп заверил российского президента, что Вашингтон не был заранее информирован об этих атаках.