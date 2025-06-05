Швеция арендует тюрьму у Эстонии

По словам председателя Комитета по юстиции шведского парламента Хенрика Винге, условия в тюрьме будут соответствовать шведским стандартам. Это означает, что заключённые смогут рассчитывать на комфортные условия, приближённые к тем, что они имели в Швеции.
Однако, несмотря на высокие стандарты, в тюрьме будет действовать эстонское законодательство с некоторыми исключениями, касающимися контактов заключённых с внешним миром.
Ожидается, что соглашение будет подписано этим летом и затем представлено на одобрение Риксдагу (шведский парламент). Первых заключённых могут отправить в Эстонию уже весной 2026 года.
Ранее Life.ru писал, что в Новом Орлеане из тюрьмы сбежали 11 заключённых. Все они вырвались на свободу с оружием.