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В Иркутской области погрузка железной руды выросла на 3,4%

Такое увеличение специалисты зафиксировали с начала нового года.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С января по май 2025 года в Иркутской области процент погрузки железной и марганцевой руды вырос на 3,4%. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, это 1,7 миллиона тонн.

— Также за пять месяцев в регионе погрузили 6,5 млн тонн каменного угля, 3,8 млн тонн нефтепродуктов, миллион лесных грузов, бумагу, цветные металлы, цемент, минеральные и химические удобрения, — пояснили в ВСЖД.

С начала года объём погрузки на железной дороге в регионе снизился на 1% и составил 18,2 миллиона тонн. Особенно заметным стало падение в мае, когда погрузка сократилась на 10,2%.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что жители Иркутской области будут отдыхать с 12 по 15 июня.