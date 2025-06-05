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Омские власти определились со стоимостью дороги к аэропорту Омск—Федоровка

Проект и инженерные изыскания обойдутся бюджету в 6,5 млн рублей.

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Источник: Комсомольская правда

Определена стоимость контракта на выполнение инженерных изысканий и проекта реконструкции окружной дороги на участке Федоровка—Александровка, ведущем к предполагаемому новому аэропорту Омска. Итоги соответствующего аукциона подведены на Госзакупках.

Изначально цена контракта составляла 15, 5 млн, однако в процессе торгов ООО «Тават» снизило цену до 6,5 млн. В итоге, обойдя шестерых конкурентов, эта компания была признана победителем. КУ «Управлением дорожного хозяйства Омской области» уже заключен с победителем контракт.

По условиям сделки ООО «Тават» должно выполнить изыскательские работы и подготовить проектную документацию до 27 февраля 2026 года. Как сказано в техзадании, предполагаемая стоимость самой реконструкции дороги составит 304 млн рублей. По планам строительные работы должны начаться в мае следующего года, завершиться в августе 2027.

По данным ЕГРЮЛ, компания ООО «Тават» зарегистрирована в Омске в 2010 году, учредитель — Алексей Сергеев.

Напомним, построить новый аэропорт Омск—Федоровка планируется к концу 2028 года. Стоимость строительства составит 43 млрд рублей.