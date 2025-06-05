Омские власти определились со стоимостью дороги к аэропорту Омск—Федоровка

По условиям сделки ООО «Тават» должно выполнить изыскательские работы и подготовить проектную документацию до 27 февраля 2026 года. Как сказано в техзадании, предполагаемая стоимость самой реконструкции дороги составит 304 млн рублей. По планам строительные работы должны начаться в мае следующего года, завершиться в августе 2027.