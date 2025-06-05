Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки

На первом этапе проекта, который стартовал 1 июня, учёные отправятся в экспедицию на остров Ольхон, отловят до десяти особей полёвки и привезут их в лабораторию. В комфортных условиях ученые создадут две генетически устойчивые колонии полёвок. В ходе второго этапа специалисты оценят шесть ключевых мест обитания ольхонской полёвки и определят два наиболее благоприятных для будущего выпуска животных.