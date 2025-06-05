МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки, обитающей только на Байкале, животных будут разводить в комфортных условиях и выпускать в дикую природу, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда «Озеро Байкал».
Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды — День эколога. Он был учрежден указом президента РФ 21 июля 2007 года.
«В июне 2025 года в Прибайкальском национальном парке начнется кампания по спасению ольхонской полёвки — милого и пугливого грызуна, эндемика Байкала, одного из самых редких млекопитающих на планете», — говорится в сообщении.
В фонде отметили, что точная численность ольхонской полевки не определена, но антропогенная нагрузка на популяцию возрастает с каждым годом, поэтому ученые бьют тревогу, поскольку вид может исчезнуть. Как уточнили экологи, проект спасения полевки рассчитан на пять лет, он подразумевает намеренное перемещение и выпуск полёвок в пределах их естественного ареала.
На первом этапе проекта, который стартовал 1 июня, учёные отправятся в экспедицию на остров Ольхон, отловят до десяти особей полёвки и привезут их в лабораторию. В комфортных условиях ученые создадут две генетически устойчивые колонии полёвок. В ходе второго этапа специалисты оценят шесть ключевых мест обитания ольхонской полёвки и определят два наиболее благоприятных для будущего выпуска животных.
«Третьим этапом проекта станет создание экомаршрута “Юг острова Ольхон”. Авторы проекта не только создадут специальную пешую тропу для туристов, но и установят фотозоны, парковки, дополнительные экотропы и пункт охраны с обязательным шлагбаумом», — добавили в пресс-службе фонда.