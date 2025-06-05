«Ведомости»: мошенников можно будет засудить через «Госуслуги»

Ранее, в начале 2024 года, власти приняли «первый пакет» комплексных мер по защите граждан в цифровой среде. В него вошли около 30 положений, направленных на повышение безопасности пользователей. В частности, был введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и сотовых операторов для взаимодействия с клиентами, а также предусмотрена блокировка смс-сообщений с кодами от «Госуслуг». Меры вступят в силу с 1 августа и 1 сентября 2025 года.