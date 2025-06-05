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«Ведомости»: мошенников можно будет засудить через «Госуслуги»

В России рассматривается возможность подачи заявлений о мошенничестве в МВД через портал «Госуслуги». Такая инициатива включена во «второй пакет» мер по борьбе с цифровым мошенничеством, который разрабатывается по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Власти готовят второй пакет мер по борьбе с киберпреступностью.

В России рассматривается возможность подачи заявлений о мошенничестве в МВД через портал «Госуслуги». Такая инициатива включена во «второй пакет» мер по борьбе с цифровым мошенничеством, который разрабатывается по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Всего во втором пакете более десяти новых мер. Они касаются регулирования оборота банковских карт, создания инструментов контроля сделок с недвижимостью, а также введения ответственности за применение ИИ при совершении правонарушений и незаконный оборот сим-карт. Обсуждается возможность блокировки звонков с зарубежных номеров по умолчанию», — сообщают «Ведомости». Отмечается, что документ находится на стадии межведомственного согласования и еще не поступал в аппарат правительства.

Ранее, в начале 2024 года, власти приняли «первый пакет» комплексных мер по защите граждан в цифровой среде. В него вошли около 30 положений, направленных на повышение безопасности пользователей. В частности, был введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и сотовых операторов для взаимодействия с клиентами, а также предусмотрена блокировка смс-сообщений с кодами от «Госуслуг». Меры вступят в силу с 1 августа и 1 сентября 2025 года.