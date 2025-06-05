Океанолог объяснила, почему «рыбу Судного дня» считают предвестником бед

Отметим, что в Японии существует поверье, связанное с сельдяным королем. Считается, что его появление предвещает ураганы и землетрясения. Эти суеверия получили широкую огласку после землетрясения в Японии в 2011 году. Тогда на японские пляжи выбросило порядка 20 сельдяных королей. Также сообщали о том, что видели этих рыб в Чили незадолго до землетрясения в 2010 году.