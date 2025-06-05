Океанолог объяснила, почему «рыбу Судного дня» считают предвестником бед

Почему сельдяного короля или «рыбу Судного дня» считают предвестником бед, объяснила aif.ru океанолог Ирина Чубаренко.
«Легенды, мифы и всякие страсти человечеству были свойственны, когда оно всего боялось, каждого страшного зверя, дерева… Сельдяной король — это древняя, редкая придонная рыба, когда ее вдруг кто-то видел, он ужасался, воспринимал как знак свыше, что что-то сейчас будет», — поделилась она.
Эксперт подчеркнула, что сейчас «нет официально подтвержденных данных о некой связи между тем, что в глубине океана что-то трясется, и от этого сельдяной король выбрасывается на берег».
Отметим, что в Японии существует поверье, связанное с сельдяным королем. Считается, что его появление предвещает ураганы и землетрясения. Эти суеверия получили широкую огласку после землетрясения в Японии в 2011 году. Тогда на японские пляжи выбросило порядка 20 сельдяных королей. Также сообщали о том, что видели этих рыб в Чили незадолго до землетрясения в 2010 году.
По мнению некоторых ученых, глубоководные рыбы гораздо чувствительнее к движениям активных разломов и могут замечать признаки грядущих землетрясений. Однако эта гипотеза ничем не подтверждена.
Напомним, что сельдяного короля или «рыбу Судного дня» длиной около трех метров несколько дней назад обнаружили на пляже в Тасмании в Австралии.