Трамп частично ограничил въезд в Америку гражданам Кубы и еще шести государств

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп частично ограничил въезд в страну для граждан семи государств, включая Венесуэлу, Кубу и Туркменистан. Это следует из опубликованного текста указа.
— Я решил частично запретить и ограничить въезд граждан следующих семи государств: Лаос, Того, Бурунди, Куба, Сьерра-Леоне, Венесуэла и Туркменистан, — сказано в документе.
Эти ограничения различаются, но применяются к иммиграционным и неиммиграционным визам.
Дональд Трамп сообщил, что не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций в отношении РФ.
Газета The Washington Post сообщила, что Конгресс США, используя закон об антироссийских санкциях, способен предоставить Трампу инструменты влияния на президента России Владимира Путина.
Ранее появилась информация о том, что новый пакет санкций США в отношении РФ, который коснется банковских и энергетических секторов, подготовлен, и американские чиновники ждут решения Дональда Трампа касательно ограничений.