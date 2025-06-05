Проблему бесхозяйных объектов подняли в Новом Владивостоке после гибели кошки

В этом случае требуется дезинфекция колодца. Но организовать дезинфекцию некому: на балансе районной администрации он не числится. Поэтому пользоваться водой из колодца опасно.
Местный депутат предложил провести опрос среди жителей посёлка с целью выяснить, является ли этот колодец общественно необходимым. Если сельчанам он нужен, будет подано соответствующее заявление в администрацию для признания колодца бесхозяйным объектом и запуска процедуры его постановки на баланс Надеждинского района.
Как пишет парламентарий в своём Telegram-канале, он неоднократно предлагал коллегам, а также главам администрации организовать работу по составлению реестров (паспортов) населенных пунктов, где бы были отражены все объекты жизнеобеспечения и благоустройства. В ходе этой работы были бы выявлены бесхозяйные дороги, водопроводы, здания и другие объекты. Но предложения отклонялись, а проблема бесхозных объектов остаётся — пока они не принадлежат муниципалитету, он не выделяет на них деньги и не организует работы по их обслуживанию и ремонту.
Публикацию о проблемном колодце в посёлке Ключевой отозвался житель станции Барановский, где тоже имелся ничейный колодец: якобы чиновники пытались отказаться от постановки объекта на баланс, убеждая жителей Барановского, что колодец им не нужен. Постановка колодца на кадастровый учёт в итоге растянулась на четыре года.