Проблему бесхозяйных объектов подняли в Новом Владивостоке после гибели кошки

Как пишет парламентарий в своём Telegram-канале, он неоднократно предлагал коллегам, а также главам администрации организовать работу по составлению реестров (паспортов) населенных пунктов, где бы были отражены все объекты жизнеобеспечения и благоустройства. В ходе этой работы были бы выявлены бесхозяйные дороги, водопроводы, здания и другие объекты. Но предложения отклонялись, а проблема бесхозных объектов остаётся — пока они не принадлежат муниципалитету, он не выделяет на них деньги и не организует работы по их обслуживанию и ремонту.