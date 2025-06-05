Экипажи Су-25 уничтожили боевиков ВСУ в зоне действия группы «Центр»

Российские военные ликвидировали солдат и бронированную технику Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли экипажи штурмовиков Су-25. В ведомстве подчеркнули, что пуски ракет осуществлялись парами с малых высот.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — говорится в сообщении.
В МО уточнили, что после удара экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Ранее сообщалось, что ударная группа ВКС РФ уничтожила бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».
Также стало известно, что экипаж истребителя Су-34 нанёс удар по пункту дислокации Вооружённых сил Украины в зоне действия группировки «Юг».