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Суд поставил точку в долгах по налогам звезды сериала «Два холма» Жанны Эппле

Мировой суд одного из районов Москвы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле, известной по сериалу «Два холма», задолженность по налогам и сборам. Об этом сообщили журналистам в суде.

Суд взыскал с Эппле задолженность по налогам и сборам.

Мировой суд одного из районов Москвы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле, известной по сериалу «Два холма», задолженность по налогам и сборам. Об этом сообщили журналистам в суде.

«Вынесен судебный приказ», — сообщили РИА «Новости» представители инстанции. Сумма задолженности не раскрывается.

Известна Эппле своими ролям и в «Два холма», «Абориген», «Мама». Всего актриса снялась в более чем 60 картинах.

Ранее столичные СМИ сообщали, что в 2023 году Арбитражный суд Москвы признал Жанну Эппле банкротом по ее собственному заявлению. Тогда в отношении актрисы была введена процедура реализации имущества, передает РАПСИ.