Эксперт предупредила, что пятна на листьях смородины могут быть признаком опасного грибка

Многие дачники не обращают внимания на пятна, появляющиеся на листьях смородины. Однако это может быть симптом серьезной грибковой болезни. Об этом KP.RU рассказала агроном Светлана Михайлова.
— Антракноз смородины — очень вредоносная зараза. Сильно пораженные кусты теряют до 75−80% урожая, — предупредила специалист.
По ее словам, гриб поражает листья, снижает морозостойкость растения. Зимой может погибнуть до половины всех побегов. Особенно быстро болезнь развивается во второй половине лета, в дождливую погоду, при температуре + 21−25 градусов. Грибок выбирает листья старше 25 дней, поэтому, как подчеркивает Михайлова, важно вовремя замечать первые признаки.
— Препарат Превикур Энерджи не предназначен для смородины. Он рекомендован только для томатов и огурцов и от совершенно других болезней — фитофтороза, ложной мучнистой росы и корневых гнилей, — добавила агроном.
Чтобы не остаться без ягод, агроном советует не игнорировать даже мелкие изменения на листьях. Поскольку грибок сохраняется на опавших листьях в течение зимы, их важно осенью тщательно собрать и сжечь.