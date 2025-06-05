Эксперт предупредила, что пятна на листьях смородины могут быть признаком опасного грибка

По ее словам, гриб поражает листья, снижает морозостойкость растения. Зимой может погибнуть до половины всех побегов. Особенно быстро болезнь развивается во второй половине лета, в дождливую погоду, при температуре + 21−25 градусов. Грибок выбирает листья старше 25 дней, поэтому, как подчеркивает Михайлова, важно вовремя замечать первые признаки.