Первые стобалльники ЕГЭ появились в Приморье

Литература оказалась самой «урожайной» на стобалльников — высший результат показали 8 из 476 участников (1,7%). Химию безошибочно сдали 7 человек из 996 (0,7%), а историю — всего один выпускник из 1261 (0,08%). Наивысший средний балл зафиксирован при сдаче химии — 55 баллов, чуть меньше по литературе — 54 балла, на последнем месте история с результатом в 51 балл.