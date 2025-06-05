Первые стобалльники ЕГЭ появились в Приморье

В Приморском крае выпускники 11-х классов узнали результаты единых государственных экзаменов по литературе, химии и истории, сданных 23 мая. Как уточнили в региональном центре обработки информации (РЦОИ), максимальный балл по этим предметам смогли набрать 16 человек, сообщает ИА PrimaMedia.
Литература оказалась самой «урожайной» на стобалльников — высший результат показали 8 из 476 участников (1,7%). Химию безошибочно сдали 7 человек из 996 (0,7%), а историю — всего один выпускник из 1261 (0,08%). Наивысший средний балл зафиксирован при сдаче химии — 55 баллов, чуть меньше по литературе — 54 балла, на последнем месте история с результатом в 51 балл.
Высокие результаты (80 баллов и выше) по литературе продемонстрировали 40 выпускников (8,4%), по истории — 54 человека (4,28%). Лидером по количеству высокобалльных работ стала химия, где 154 человека (15,46%) смогли продемонстрировать отличные знания.
«Результаты находятся на утверждении в государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) Приморского края. Официальный срок объявления результатов — 6 июня. Ознакомиться с результатами можно будет в ближайшее время», — уточнили в РЦОИ.