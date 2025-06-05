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Депутат Аксененко: С сентября в ЕГРН добавят данные о семье собственника жилья

В ЕГРН будут вносить данные о членах семьи экс-собственника жилья, чтобы сделать сделки с недвижимостью прозрачными и безопасными.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 сентября изменятся правила ведения единого государственного реестра недвижимости. Теперь в него будут вноситься данные о членах семьи собственника жилья, за которыми сохраняется право пользования жилым помещением. Это делается для того, чтобы сделки с недвижимостью были прозрачными и безопасными, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, добавив, что это касается и бывших членов семьи собственника.

«Покупатели смогут заранее узнать о наличии лиц с правом проживания в приобретаемой квартире, что позволит избежать судебных споров и обеспечит большую правовую определённость. А лица, которые имеют право на проживание в продаваемом жилье, будут защищены в случае внезапной продажи имущества, о которой их не предупредили.», — сказал депутат РИА Новости.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

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Тем временем в Башкирии нашли более 8 тысяч квартир в новостройках, которые до сих пор не зарегистрированы.