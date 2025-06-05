В Приангарье ввели ограничение на посещение лесов

В лесах, где зафиксирован третий и выше класс пожарной опасности, ограничат пребывание граждан. Соответствующая мера начала действовать с 5 июня. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Приангарья.
Приказ о введении ограничений на посещение гражданами лесов и въезд туда транспортных средств подписал министр лесного комплекса Приангарья Павел Кирдяпкин. Ограничения установлены в связи с сухой и жаркой погодой, которая наблюдается в Приангарье, а также введением на всей территории региона особого противопожарного режима.
Долгое время проблема лесных пожаров в Приангарье стояла очень остро. Но в последние пять лет их количество и площадь заметно сокращаются. Это стало возможным благодаря постоянной планомерной работе по охране лесов Иркутской области от пожаров. И такие ограничения — один из аспектов этой работы, — подчеркнул Павел Кирдяпкин.
Ограничение будет действовать до 17 июня на территории всех 37 лесничеств, которые расположены в Иркутской области. Кроме посещения лесов и въезда туда при наступлении третьего класса пожарной опасности, в лесах региона вводится ограничение на проведение там всех видов пожароопасных работ.
Узнать, какой класс пожарной опасности в том или ином районе, можно на сайте Региональной диспетчерской службы Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов по ссылке.