В Приангарье ввели ограничение на посещение лесов

Долгое время проблема лесных пожаров в Приангарье стояла очень остро. Но в последние пять лет их количество и площадь заметно сокращаются. Это стало возможным благодаря постоянной планомерной работе по охране лесов Иркутской области от пожаров. И такие ограничения — один из аспектов этой работы, — подчеркнул Павел Кирдяпкин.